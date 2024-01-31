كارمن بصيبص تريد أن تعيد التجربة مرة أخرى

القاهرة - محمد ابراهيم - تكتم كبير ما زال يحيط مسلسل " نظرة حب " الذي سيجمع باسل خياط وكارمن بصيبص بأول ثنائية تجمعهما، وهذا ما حافظت عليه كارمن في لقائها مع سينماتك على قناة SBC مكتفية بالقول أن القصة جميلة جدًا ومشوقة من أول حلقة تاركة للجمهور تخيل أحداث العمل.

كارمن بصيص تتحدث عن كواليس تعاونها مع باسل خياط

وحول أول ثنائية تجمعها مع باسل، قالت كارمن: أن الكيمياء بين كل الممثلين انوجدت من أول يوم وهذا شيء مهم جدًا بالنسبة لي.

كارمن بصيبص تتحدث عن مسلسل عروس بيروت

كارمن التي سبق وشاركت في مسلسل " عروس بيروت " التركي المعرب قالت أنها تحدثت مع باسل عن هذه التجربة كونه تواجد في عمل مماثل من خلال " الثمن " وأشارت إلى أنهما تكلما على تأثير هذه الأعمال على خبرتهما وكيف انعكست ايجابيًا عليهما.

و في سؤال حول ما إذا كانت تريد تجربة هذه الأعمال مرة ثانية، قالت كارمن:" قطع سنتين على عروس بيروت، ما عندي مشكلة ارجع عيدها، ليش لاء".