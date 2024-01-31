تفاصيل شخصية هدى المفتي في "موعد مع الماضي"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر صناع مسلسل “موعد مع الماضي” للنجم آسر ياسين عرضه عبر منصة نتفليكس قريبًا، وتجسد الفنانة هدى المفتي شخصية جديدة عليها حيث تتعرض لماض قاس أحداث غامضة تجعلها في خطر.

تظهر هدى المفتي خلال الإعلان التشويقي للمسلسل وهي تغوص في عمق البحر ويبدو أنها تتعرض للغرق لأسباب تتعلق بوسائل التنفس، حيث يبدو أن أنبوب الأوكسجين الخاص بها يحدث له خلل ما يجعلها تتوتر وتضطرب أنفاسها. كما نسمع بعدها صوت بكائها، فلا نعرف تبعات ما يحدث لها بعد محاولة إنقاذها.

منشور آسر ياسين

ومن جانبه شارك النجم آسر ياسين، البرومو الدعائي لمسلسله الجديد “موعد مع الماضي”، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر خلال البرومو مع عدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة، وصبا مبارك، وشيرين رضا، وعلق عليه قائلًا: “اقترب موعدكم مع موعد مع الماضي حصريًا على نتفليكس”.



وتدور قصة مسلسل "موعد مع الماضي" حول شخصية يجسدها الفنان آسر ياسين وتسعى للانتقام من قاتلي شقيقته الذي تتوفى في حادث يبدو صدفة، والعمل مأخوذ عن المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara (من قتل سارة؟)، الذي عُرض في 3 أجزاء، في الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وهو ينتمي إلى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق، وستكون أحداث العمل مُختلفة تمامًا عن النسخة المكسيكية، إذ جرى اقتباس الإطار العام فقط، وستُقدم القصة بصبغة عربية مناسبة.



صناع مسلسل "موعد مع الماضي"



مسلسل “موعد مع الماضي” بطولة آسر ياسين ومحمود حميدة وصبا مبارك وشريف سلامة وشيرين رضا وركين سعد ومحمد ثروت ومحمدعلاء وتامر نبيل وهدى المفتي، المسلسل من إخراج السدير مسعود، تأليف محمد المصري.