نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تقدم أغنية فيلم "التاروت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش فريق الباور العالي المكون من الثنائي موزة وتايسون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يتعاون الثنائي مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أحدث أعمالها السينمائية، وهو فيلم “جوري”، بالإضافة إلى أغنية جديدة لفيلم “التاروت” للمنتج بلال صبري.

ويستعد المنتج بلال صبري خلال الفترة المقبلة لطرح الأغنية الدعائية لفيلم “التاروت” الذي يتعاون فيها فريق الباور العالي مع النجمة سمية الخشاب ورانيا يوسف ومي سليم، كما من المقرر طرح الفيلم في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

وتعاون فريق الباور العالي وحقق العديد من النجاحات مع نخبة من نجوم ونجمات الفن ومنهم النجم محمد رمضان في العديد من الأغاني وليس أغنية واحدة، وأشهرها بم بم، وتنطيط، والبسكلته، وهارلي، ورايحين نسهر، وكورونا فيروس، ودوشة، هذا بالإضافة إلى تعاونهم مع حسن الرداد في فيلم "بلوموندو" وسمية الخشاب وجومانا مراد.



أبطال فيلم التاروت

وينتظر المنتج بلال صبري طرح أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم “التاروت” المقرر طرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، عبد العزيز مخيون، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي ومحمد خميس، محمد الشقنقيري، يوسف منصور، طفل الغزالة رايقة، وكنزي رماح، وسعيد يحيى، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول 3 فتيات يتعرضن لحادث، ونرى مدى تأثير الحادث على حياتهن.

من ناحية أخرى، يواصل المنتج بلال صبري تصوير فيلم “نور الريس” بطولة مصطفى كامل، عمرو عبد الجليل، فراس سعيد، لطفي لبيب، أحمد صيام، رانيا التومي، محمد سليمان، بوسي شاهين، محمد فاروق شيبة، ونور أبو البيه، والعمل من إنتاج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.