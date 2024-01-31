نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل سوسن بدر السعي لعودة أبن أحمد فهيم ولكن يكتشف ضمن أحداث العمل أن المخطط لهذه اللعبة هو أحمد فهيم وتكتشف سوسن ذلك ولكن يهددها بأن تأني بالعقد المسروق التي احتفظت به منذ سنوات بعد أن سرقته من صاحبة الفيلا قبل وفاتها.

ابن أحمد فهيم يحاول العودة لسوسن بدر

ويبكي ابن أحمد فهيم لتركه سوسن بدر وتعلقه بها ولكن يقسى عليه والده أحمد فهيم، ويحتفل فهيم بعودة ابنه مع أهل الحارة.

محمود حجازي يتعرض لمؤامرة جديدة

أما نوح " محمود حجازي " يستكمل عمله في دمياط ولكنه أحد العمال مازال يحاول أن يأذيه، وفي الليل يضربه على رأسه ويفقد الوعي وذلك لسرقة الدقيق، وفي الصباح يتفق نوح مع صاحب العمل لإخفاء الكاميرات لمعرفة السارق.

ابن عبير صبري يتورط مع هكر ويهدده

وفي مشهد آخر، نجد ابن عبير صبري يتورط مع هكر يسرق كل ملفاته ويقع في يديه فيديو رقص لوالدته ويهدده لدفع مقابل مادي، ويحاول الحفيد أن يناقش الأمر مع جدته سوسن بدر ولكنها تفهم أن الأمر يخصه وتنصحه بأن يعترف لعائلته.

زوجة محمد علي رزق تحاول الإنجاب بالاجبار

وفي مشهد آخر نجد زوجة محمد علي رزق التي لك ترزق بأولادك تجبر سيدة بعد أن دفعت لها مبالغ كبيرة بأن تؤجر الرحم ولكنها ترفض وتتدخل والدتها بعد أن تشاهد الأمر صدفة.

خيانة طارق صبري

وفي نهاية الأحداث نجد طارق صبري أبن سوسن بدر يستمر في خيانة زوجته مع زوجة صديقه ويستغل فرصة سفر صديقه ليذهب إلى منزله ولكن يعود صديقه فجأة وتكتشف الأمر زوجة طارق صبري من خلال مراقبتها لتطبيق الواتس الخاص بزوجها وتذهب سريعا إلى منزل صديقه وتجده على باب العمارة وتخترع تمثيلية بأنها في حالة إغماء ثم يتصل صديقه بزوجته ويهرب طارق صبري من المنزل.

نجوم مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

قصة مسلسل “حدوتة منسية”

وتدور أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.