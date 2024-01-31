نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. قصور الثقافة تطلق ورشة "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ورشة تدريبية بعنوان "ابدأ حلمك" في الدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، اعتبارًا من الجمعة 2 فبراير، ضمن برامج وزارة الثقافة.

محاضرات في فنون السينما في مجالي السيناريو

تتضمن الورشة محاضرات في فنون السينما في مجالي السيناريو، والمونتاج، ويحاضر بها كل من الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمونتير حسام المحفوظي.

الثقافة السينمائية تقدم ورشة مجانًا

وتقدم إدارة الثقافة السينمائية الورشة مجانًا للرواد خلال إجازة نصف العام الدراسي، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

ومن المقرر أن تستمر الورشة حتى الثلاثاء 6 فبراير، بواقع محاضرتين يوميا، وتشمل المحاضرة الأولى مبادئ المونتاج وتقدم في تمام الثانية عشرة ظهرا، أما المحاضرة الثانية الخاصة بأساسيات كتابة السيناريو تقدم في الساعة الثانية مساء.



فعاليات الورشة التدريبية

تأتي فعاليات الورشة التدريبية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.