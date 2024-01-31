نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل " بين السطور " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذهبت صبا مبارك إلى الفندق الذي يقيم به لاعب الرماية العالمي " جيمي " لتتفق معه على حلقة السبق الاعلامي، وتتفاجئ صبا بأن زوجته صديقتها في ثانوي ولكن لم يتفق على ظهوره معها في البرنامج بشكل نهائي.

ظهور لاعب عالمي مع صبا مبارك

وبعد أيام يوافق جيمي بالظهور إعلاميا مع صبا مبارك ببرنامج " بين السطور " وتأتي زوجته معه بالمحطة لتسانده، ويطلب منها أن تغادر المكان وتذهب لسيارته، وتأتي لغرفته صبا مبارك بعد أن طلب من رئيسة التحرير البرنامج أن تراجع صبا مبارك معه الأسئلة، ولكنه فاجئ صبا بالرجوع للماضي وقصة الحب التي تسببت صبا في نهايتها وتركته لتحقيق أحلامها واتهمته بالفشل ولكنه تحداها وحقق نجاح عالمي.

شكوك أحمد فهمي



وخلال الحلقة جاء اللقاء تلميحات من جيمي على إصراره للوصول للعالمية وحبيبته الماضية التي تخلت عنه واتهمته بالفشل، وشاهد الحلقة أحمد فهمي زوج صبا مبارك حيث ظهر على وجهه مشاعر الشك.

تحذير والدة صبا مبارك بعد الحلقة

وبعد أن انتهت صبا مبارك من الحلقة اتصلت والدتها سلوى محمد علي بأن تذهب إليها سريعا بعد أن شاهدت الحلقة حيث كانت على العلم بقصة ابنتها القديمة مع جيمي، وسخرت منها لاستضافتها الحب القديم وحذرتها.

كذبة صبا مبارك

وعندما عادت صبا مبارك للمنزل وجدت زوجها وأخبرها بأنه شاهد الحلقة وسألها لماذا وافق على الظهور معكي دون عن الإعلاميين والقنوات الأخرى، واجابت بأن زوجته كانت صديقتها وهي من اقنعت جيمي بالظهور معها.

وتجد صبا مبارك اتصال من زوجة جيمي لتخبرها بمباراة زوجها جيمي وموعدنا صبا بالحضور وبالفعل تحضر المباراة ويشاهد أحمد فهمي زوج صبا مبارك المباراة ويشك في الأمر.

نجوم مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

أحداث مسلسل بين السطور

وقصة مسلسل بين السطور تدور حول هند سالم صبا مبارك، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.