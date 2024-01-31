نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الاستعراضات محمد زينهم للفجر الفني: أقدم 10 استعراضات بمسرحية قمر الغجر واتفاجئت بميرنا وليد وحبها للتفاصيل.. ومحمود رضا ترك لنا إرثًا كبيرًا من الرقصات والأغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - - محمد زينهم: كنت متخوفًا من استعراض الفنانين ولكن تمكنوا من أداء الحركة

- نحتاج من الدولة إنتاج مشترك بين وزارة الثقافة وأحد المنتجين لعمل استعراضي بحت

- بروفات قمر الغجر استمرت عام كامل ومستعد لمسرحية ابن عز

حققت مسرحية “ قمر الغجر “ نجاح كبير منذ عرضها على مسرح البالون، بطولة النجمة ميرنا وليد وعلاء حسني والمخرج عمرو دوارة، ووراء كل نجاح حكاية وجهد مبذول وشهور ليظهر العمل إلى النور، لذلك كان لـ”دوت الخليج الفني” لقاء مع مدرب الاستعراضات الفنان محمد زينهم الذي كان وراء نجاح “قمر الغجر” العرض المسرحي الملئ بالاستعراضات والغناء، حيث بذل أقصى جهده مع كل فنان بداية من كسر حاجز الخوف والتعامل مع الأداء الحركي على المسرح بشكل احترافي.

ويعتبر محمد زينهم مدرب فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وله تاريخ طويل في عالم الاستعراض،وتحدث زينهم للفجر الفني عن كواليس تحضير مسرحية قمر الغجر وأدوار الفنانين وتفاصيل فرقة رضا للفنون الشعبية وكيف استمرت الفرقة بعد وفاة محمود رضا، إليكم الحوار في النص التالي.

كيف كان التحضير لمسرحية قمر الغجر ؟



بدأ التحضير لمسرحية قمر الغجر منذ نهاية عهد المخرج عادل عبده أثناء توليه منصب رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وأرسلها لقطاع الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب وتواصل الدكتور عمرو دوارة مع مدير عام الفرقة لأن أغلبية العروض لا بد من احتوائها على الاستعراض والغناء وليس محتوى درامي بحت، وتم الترشيح لأكثر من شخصية واستقروا في النهاية على الفنانة ميرنا وليد لبطولة العرض المسرحي التي تجسد شخصية " قمر " ويجسد البطولة أمامها الدكتور علاء حسني الذي يجسد دور " أمير " ويحدث بينهما قصة حب ضمن أحداث المسرحية ويشارك في العمل أحمد السباعي ووفاء السيد وحسان العربي وفتحي سعد وآمال رمزي وسيف عبدالرحمن والأشعار سعيد شحاته وأشعار أحمد الناصر والاضاءة أبو بكر الشريف والملابس الدكتور مروة عودة والديكور الدكتور الفنان محمد سعد وإخراج الدكتور عمرو دوارة.

- ما الدور الذي تجسده في مسرحية قمر الغجر؟



أجسد شخصية كمال السنهوري الوزير والد " أمير " الذي يجسده علاء حسني.

- ما سبب تأخير عرض قمر الغجر؟

كان سبب التأخير النواحي المالية لأننا قطاع تابع للدولة وهذا شئ خارج عن إرادتنا، إضافة إلى البروفات.

- كم استغرق وقت البروفات للعرض المسرحي ؟

استمرت البروفات ما يقرب لعام وفي البداية شرح لي الدكتور عمرو دوارة فئات المسرحية التي تدور في ثلاثة أجواء الغجر والصيادين والطلبة والحجر، وتدور الأحداث حول طلاب كلية فنون جميلة يذهبون لمكان ساحلي لالتقاط مناظر، ويتعرف أمير على الغجرية، ومن المعروف عن الغجر أن بناتهم ممنوع زواجهم من خارج قبيلتهم، ويحدث مفارقات.

قمر الغجر

- ما هي استعراضات قمر الغجر؟

ونجد في العرض المسرحي استعراضات للغجر واستعراضات للصيادين واستعراضات للطلبة واستعراض للضيف والزعل واستعراضات أخرى تعبر عن حالات الفرح والحب.

وأقدم خلال مسرحية قمر الغجر نحو 10 استعراضات ما بين دويتوهات واستعراضات جماعية، وبحكم عملي في فرقة رضا أحرص على أن يكون العمل مكتمل وربنا وفقني أن أقدم كل لوحة بمفردها مثل فرحة الصيادين وصنعت حالة من الدراما الحركية والاستعراضية ثم نقلت لحالة أخرى فرحة الغجر ثم لقاء الحبيبين، كل رقصة بعتبرها مسرحية لوحدها وبعدت تماما عن رقصات فرقة رضا والمتفرج يجد ترابط بين الفقرات وبعضها، إضافة إلى كلمات الأغاني والجمل الموسيقية للملحن أحمد الناصر بعد عدة جلسات قبل العرض.

- ما المخاوف التي واجهتك خلال التحضير للعرض المسرحي؟

كنت متخوفًا من الفنانين بالاستعراض لأنه مرتبط بأداء التمثيلي وليس الأداء الحركي لأنه غير متخصص حركة، وهنا يظهر دوري لتمكين الممثل في التعامل مع الموسيقى والحركة بشكل محترف.

- حدثنا عن كواليس العرض المسرحي قمر الغجر وتدريب الفنانين ؟

حرصت الفنانة ميرنا وليد على دقة التفاصيل في الرقصة ومدة التدريب وتلتزم بمواعيدها واشتغلنا على كشافات الموبيلات ولم تتوقف ميرنا عن البروفة وقت انقطاع التيار الكهربائي وهذا يحتسب لها، إضافة إلى اهتمامها بتفاصيل الشخصية من ملابس واكسسوارات وحركات استعراضية، إضافة إلى شخصيات العمل واصرارهم على نجاح ادوارهم منهم وفاء السيد وأحمد السباعي والفنان القدير سيف عبدالرحمن وهو من مؤسسي الفرقة القومية وجهود وثقافة المخرج عمرو دوارة والاجتهاد في الديكور والاضاءة، فالمسرحية عناصرها مكتملة وجميع الممثلين قمة في الرقي، وكل من شاهد العرض أثنى عليه من جانب الألحان والاستعراضات والفنانين وجمالهم.

- كيف بدأت مع فرقة رضا؟

فرقة رضا كان لها فضل كبير في مشواري الفني حيث بدأت بالعمل معهم وأنا في عمر 19 عام وتدرجت الرقص منها راقص ثم سوليست ثم مساعد مدرب ثم مدرب وكبير مدربين.

انتجت فرقة رضا عرض " فرحانة " إخراج حسام الدين صلاح وصممت خلاله عرض بدو العريش.

- كيف حافظت فرقة رضا على هويتها وفنها بعد رحيل محمود رضا؟

أنا بعتبر فرقة رضا هي سفيرة لمصر لأنها لفت العالم ونشرت الثقافة الاستعراضية في مصر لذلك هي حافظت على كيانها، وترك محمود رضا لنا إرث كبير من الرقصات وأغاني الفرقة وهويتها وطريقة إختيار الراقص.

- ما هي شروط الانضمام لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية؟

من شروط الانضمام لفرقة رضا أن يكون سنه صغير ومؤهله الدراسي خريج جامعة وأن تكون أذنه موسيقية وأن يكون جسمه وطوله خالي من العيوب الخلقية بجسم وطول متناسق ثم نأهله للعمل في فرقة رضا وتحفيظه الرقصات.

أسست فرقة رضا في الخمسينات وإبداعات محمود رضا استمرت حتى أوائل الثمانينات والموسيقى الحالية أصبحت سريعة عن الايقاعات والجمل الموسيقية الماضية، وهنا صعوبة في الراقص الحالي كيف يقتنع بالموسيقى الماضية منها مزيكا علي إسماعيل وخطوات محمود رضا وفريدة فهمي وعلي رضا، فيه مجهود كبير داخل فرقة رضا.

فرقة رضا

- ما الذي افتقدناه في الفن المصري بالوقت الحالي ؟

ابتعدنا عن المسرحيات الاستعراضية من الألف إلى الياء مثل علشان خاطر عيونك وشارع محمد علي والمسلسلات كلها أكشن، وأتمنى عودة الأفلام المليئة بالاستعراض والغناء والحب والرومانسية هل هناك فيلم حاليا يجمع بين الغناء والاستعراض والرومانسية كأفلام محمد فوزي وعبد الحليم حافظ وصباح.

- ما هي احتياجات المسرح في مصر ؟



نحتاج من الدولة الوقوف مع الفنانين خلال إنتاج مشترك بين وزارة الثقافة وأحد المنتجين لعمل فيلم استعراضي أو مسرحية استعراضية بحتة وعرضها على مسرح الدولة.

كما نحتاج لفيلم مثل غرام في الكرنك وإجازة نصف السنة وعندنا فنانين عديدة لديها الإمكانية في التمثيل والغناء، والجمهور يشاهد قصة لها هدف ونرتقي بعقوله وتنمية الرومانسية ومعاني الحب والرقي في التعامل.



- ما هي أعمالك القادمة؟

أحضر حاليا عمل مسرحي مع المخرج الدكتور عبدالله سعد بعنوان " ابن عز " ومن المقرر عرضها على مسرح البالون، ومن إنتاج فرقة أنغام الشباب.