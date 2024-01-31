نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومية تتغنى بمختارات من أعمال الزمن الجميل بمسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط وزارة الثقافة لإثراء الوجدان الجمعى تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 2 فبراير على مسرح الجمهورية.

حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الأعمال الغنائية التى ابدعها كبار الملحنين منها:"لا مش أنا اللى أبكى، قولى حاجة، كان أجمل يوم لـ محمد عبد الوهاب، زى الهوى، كل ما أقول التوبة، مش عوايدك لـ بليغ حمدي، روحى وروحك، بقى عايز تنسانى لـ فريد الأطرش، القلب ولا العين لـ محمود الشريف، مال القمر لـ محمد فوزى، أوعدك لـ محمد سلطان، مبيسألش عليا لـ محمد عبد المطلب، وحياتك يا حبيبى لـ سيد مكاوى"، أداء كل من سامح منير، هند النحاس، يحيى عبد الحليم، محمد طارق، إيناس عز الدين، أشرف وليد.

نبذة عن الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر ان الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.