رمضان 2024.. أحمد شيبه وحسن شاكوش يقدمون الأغنية الدعائية لمسلسل "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فريق عمل مسلسل "العتاولة" التجهيزات للمسلسل ليكون جاهز للعرض في الموسم الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن اتفقت الشركة المنتجة على اختيار حسن شاكوش وأحمد شيبة على تقديم أغنية دعائية للعمل.

كما يقوم فريق العمل على تصوير المشاهد الخاصة بأحداث المسلسل للحاق بالسباق الرمضاني، ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم في مصر والوطن العربي.

تفاصيل مسلسل "العتاولة"

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" المكون من 30 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن أحداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دور فتاة شعبية ضمن الأحداث.

أحمد شيبة

أبطال مسلسل "العتاولة"

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

حسن شاكوش يهاجم محمود العسيلي

وفي سياق آخر، وجه الفنان حسن شاكوش رسالة شديدة اللهجة للفنان محمود العسيلي، بعد رفض الأخير وتعجبه من تصدر مطرب غير مشهور الأعلى استماعًا بالوطن العربي.

وعلق حسن شاكوش خلال لايف عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” مهاجمًا العسيلي: “مينفعش نبقى في وش بعض نتكلم بأسلوب حلو، وفي الضهر نتكلم بشكل تاني، أنا مبحبش البني آدم اللي كده، محمود العسيلي جالى كذا حفلة وبنزل الاستيدج وأروح أسلم عليه ده ذوقيًا، وده اللى اتربينا عليه”.

حسن شاكوش

آخر أعمال أحمد شيبة

ويذكر أن طرح أحمد شيبة مؤخرًا أغنيته الجديدة "قاتلني وجاي تقولي شالوم" عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، حيث احتلت المركز الثامن ضمن الأكثر رواجًا واستماعًأ على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وظهر أحمد شيبه خلال الفيديو الرسمي لأغنيته "قاتلني وجاي تقولي شالوم" بصورة مرتدي الوشاح الفلسطيني، وباك جراوند علم فلسطين، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد وقت قصير من طرحها، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر كروان، توزيع وماستر مصطفى أبو رايى، صولو كمان يحيى عمر، كيبورد وصولو صابر عشماوي.