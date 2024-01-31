وليد توفيق وهالة صدقي ومروان خوري وحسن الرداد في حلقة خاصة من سبوت لايت مع شيرين سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وفي مقدمتهم السوبر ستار وليد توفيق الذي يتحدث عن حفلاته الغنائية في الفترة القادمة، كما تستضيف ايضا النجمة هالة صدقي التي تحتفل بعرض فيلمها الجديد الملكة الذي يشاركها بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم باسم سمرة ورانيا يوسف ومحمد محمود وكريم عفيفي وشيرين رضا ودينا. كما تستضيف في الحلقة السوبر ستار مروان خوري الذي يتحدث عن مشاريعه الغنائية الجديدة

حسن الرداد

وتستضيف في الحلقة النجم حسن الرداد الذي يكشف لأول مرة عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل ويتحدث أيضًا عن كواليس أعماله السينمائية الجديدة.

النجمة لبلبة

وتستضيف في الحلقة الجديدة النجمة لبلبة التي تكشف عن امنياتها في الفترة القادمة ومشاركتها في أعمال مسرحية جديدة، وتستضيف أيضًا النجم محمد القس في لقاء خاص تغلب عليه روح الكوميديا ويكشف خلاله عن مشاركته في عدد من الأعمال التي ستعرض داخل الموسم الرمضاني وخارجه.

هنا الزاهد



كما تستضيف أيضًا النجمة هنا الزاهد التي تتحدث عن استعدادها للمشاركه في أكثر من عمل درامي وسينمائي في الفترة القادمة.

تفاصيل برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.