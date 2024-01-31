فيلم السيستم أبرز أفلام موسم منتصف العام 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج أحمد البنداري عن طرح فيلم "السيستم" يوم الأربعاء 7 فبراير، ليلتحق بموسم أفلام منتصف العام الدراسي 2024، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي.



طاقم عمل فيلم السيستم



والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوي، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت.

أحداث فيلم السيستم

السيستم فيلم كوميدي رومانتيك،فكرته مأخوذة من فيلمين Crazy Stupid Love وHitch، والفكرة تم تقديمها في أفلام كثيرة، وبطل الفيلم لا يعرف التعامل مع الستات أو البنات، وصديق البطل يقوم بتعليمه، تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت.



آخر أعمال أحمد الفيشاوي في السينمات



يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته،ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب.

الأبطال المشاركين في فيلم "رهبة"





وشارك في البطولة عدد من النجوم وهم محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراء جبيل، محمد لطفي، وعبد الرحمن ظاظا، ومحمد القس"، وهو من تأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق