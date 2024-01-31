ليلة شعر إسكندراني في مركز جمال عبدالناصر الثقافي

القاهرة - محمد ابراهيم -

لقاء جديد ضمن فاعليات البيت الشهرية التابعة لبرنامج أنشطة مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية

الخميس الأول من شهر فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً وليلة شعر إسكندراني، ولقاء هذا الشهر مع الشعر والشعراء وأمسية بتجارب مختلفة لأجيال وأصوات متنوعة من شعراء الأسكندرية.

ليلة شعر اسكندراني



تهدف الأمسية لتعزيز قيمة التبادل الثقافي والمعرفة والإطلاع على تجارب الآخر، ودعم وتعزيز مكانة الشعر في الوجدان المجتمعي..

اعد هذا اللقاء ويديره الشاعر أحمد عبدالموحود الشيخ وهو شاعر عامية مصرية وروائي وناقد فني، صدر له ديوان " بلسان جنوبي مبين" عام ٢٠٢١ والثاني "دوبامين" عام ٢٠٢٢ له رواية اسمها " فجورها وتقواها" الفائزة بجائزة الدكتور عبدالرحيم درويش للرواية العربية في نوفمبر ٢٠٢٣.



لقاء شهرى يناقش لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع

وأخيرًا "البيت.. بيت الفن والثقافة.. بيت الكتاب والفنانين"، هو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، ويعمل على عدة أسس تهدف إلى تعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتأخذ على عاتقها تعميم الفعل الثقافي والترويج لمختلف أجناسه، ونشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعي فكري وحضاري وثقافي آمن وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة. إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة قضايا تهم المجتمع وتخدمه في عملية التطور والتمكين بمختلف مجالاته، على أن يكون اللقاء بمثابة مظلة رئيسية يتفرع من خلالها أنشطة أخرى ثقافية.

