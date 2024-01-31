لهذا السبب.. عادل الفار يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان عادل الفار، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد استضافته في برنامج “ واحد من الناس ” مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على قناة الحياة، وتحدث عن وفاة ابنه وفن المونولوج وعرضه.

ندم عادل الفار قبل وفاة نجله

كشف الفنان عادل الفار عن ندمه الشديد بعد إعلان إدمان ابنه الذى توفى منذ فترة، موضحا أن حالته الصحية كانت صعبة.

وقال عادل الفار: “ندمت كثيرا على إعلانى إدمان ابنى للمخدرات وأسرتى كانت غاضبة منى، ولكنهم كانوا يعلمون أننى كنت متأثر نفسيا مما وصل إليه”.

وأضاف: “كنت أتمنى رؤيته قبل وفاته، ولكن القدر لم يمهلنى رؤيته، وهو كان رافض الذهاب إلى المستشفى للعلاج”.

فن المونولوج

وقال الفنان عادل الفارّ: “أحب أن يطلق علي لقب فنان لأنه شامل وأنا أغني وأقدم مونولوجا”، مشيرًا إلى أن فن المونولوج يعتبر انتهى ولا يوجد جمهور يسمع والكل عايز يرقص، معقبا: “منذ سنتين قدمت فقرة في فرح وقمت بالغناء ثم المونولوج، ولكني وجدت عدم استماع أو اهتمام والكل يريد الرقص، ومن هنا توقفت عن تقديم المونولوج”.

وأوضح أن هناك على الساحة حاليا من الخامات الجيدة في فن المونولوج مجدي عيد وفيصل خورشيد، وهما يقدمان المونولوج والغناء.

وأضاف: “مثلي الأعلي في المونولوج فكري الجيزاوي، وكان يهتم بأن يطرح مواضيع، وأنا حاليا أنتظر أي عرض تصوير أو تمثيل لأني توقفت عن المونولوج”.

وتابع: “لو رجع بي الزمن كنت سأختار الفن لأنه في دمي ومنذ صغري وأنا أعشق هذا الأمر، ولم أحقق كل أحلامي في الفن وأنا ما زالت لدي القدرة أن أقدم أعمالا فنية”.

عادل الفار يكشف محنة مرضه

كما تحدث عادل الفار عن محنة مرضه، قائلا: “في محنة مرضي لم يسأل علي أحد من الوسط الفني، والوحيد الذي قام بزيارتي المطرب خالد عجاج وسامح يسري، بينما مصطفى قمر ومحمد فؤاد ما سألوش عليا واحنا جيل واحد”.

وأشار إلى أزمة مرضه بالكبد قائلا: “فجأة وجدت نفسي لا أستطيع الكلام وفي شبه غيبوبة وذهبت إلى المستشفى، والحمد لله عدت على خير، وابني كتب وقتها ادعوا إلى أبي بالشفاء ولكن بعدها بعام توفي ابني شادي وكانت صدمة كبيرة لي”.