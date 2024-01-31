مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني100 سنة غنا بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة والنصف بعد ظهر الأربعاء 7 فبراير بالمستوي الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد 100 سنة غنا المقام بالتعاون مع النجم على الحجار.

الدكتور خالد داغر

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم على الحجار مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.

الفنان القدير علي الحجار

الفنان القدير علي الحجار

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

دكتور خالد رئيس دار الأوبرا المصرية

موعد حفل علي الحجار بدار الأوبرا المصرية

في السياق ذاته أعلن الفنان القدير علي الحجار عن موعد حفلته التي من المقرر أن تقام بدار الأوبرا المصرية بمناسبة ١٠٠ سنة غنا حيث نشر البوستر الرسمي للحفلة معلقًا عليها " الحفل الأول لمشروع ١٠٠ سنة غنا الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤"