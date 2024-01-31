رمضان 2024..تعرف على تفاصيل شخصية ياسمين صبري بمسلسل "رحيل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "رحيل"، وذلك بعد غيابها لسنوات عن المشاركة في الماراثون الرمضاني.



تفاصيل شخصية ياسمين صبري بـ رحيل



وتقدم ياسمين صبري لأول مرة خلال الأحداث دور فتاة شعبية والعمل تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر.

دعم ياسمين صبري لشعب فلسطين





وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد تطوعت مؤخرًا في جمعية الهلال الأحمر المصري لتجهيز المعدات الطبية والمنتجات الغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى شعب غزة، وأكدت على ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” حيث كتبت: «اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة والطف بهم



آخر أعمال ياسمين صبري



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري فيلم "أبو نسب"، الذي يعرض حاليًا في السينمات بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، هالة فاخر، علاء مرسي،محمد لطفي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.



تفاصيل فيلم "أبو نسب"



ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وينافس فيلم أبو نسب أفلام أخرى وهي: شماريخ، وش في وش، العميل صفر، ڤوي ڤوي ڤوي، بلوموندو، سنة أول خطف، البعبع، الخميس إللي جاي.