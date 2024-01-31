هنا الزاهد لـ«نجوم إف إم» أحمد فهمي شخص محترم واللى بينا عشرة ومفيش مشاكل بينا بعد الطلاق

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن علاقتها بالفنان أحمد فهمي بعد الانفصال الذي حدث قبل أشهر، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي ضغينة بينهما حيث مازالا أصدقاء.

وأشارت هنا الزاهد خلال حلولها ضيفة مع لينة الطهطاوي عبر برنامج “كلاكيت” عبر إذاعة “نجوم إف إم”، إلى أن الحياة مليئة بالتقلبات وليس بالضرورة أن أي شخصين كانا سويا ثم قررا الانفصال أن ينشأ بينهما مشاكل.

هنا الزاهد بعد طلاقها: بينا احترام

وأضافت: “مش لازم أي اثنين كانا معا وقررا الانفصال أن يكون بينهما مشاكل، وبالنهاية نحن كنا أصدقاء منذ البداية وبيننا عشرة كبيرة وبيننا كل الاحترام وهو شخص محترم جدًا”.

هنا الزاهد توضح علاقتها ب أحمد فهمي بعد الأنفصال



وقالت الفنانة الشابة: “أحمد فهمي الآن صديق وزميل وله كل الاحترام وهو عِشرة كبيرة لكن الحياة مش كلها هتمشي زي ما إحنا عايزين، وهناك أمور تضطري من خلالها أن تري أن النصيب توقف هنا، لكن الحياة تستمر”.

وأكدت: “في البداية كان الأمر صعبًا لكن في النهاية الحياة تستمر ولا بد أن نكملها والحمد لله أنا مبسوطة وهو مبسوط وإحنا مازلنا أصدقاء فالحياة قصيرة جدا ولازم تشوفي حياتك وهو يشوف حياته، ولا يوجد ضغينة بيننا”.

هنا الزاهد تكرر تجربة العمل مع تامر حسني مرة أخرى



أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بالتعاون مع النجم تامر حسني للمرة الثانية في عمل سينمائي سوف يعرض بالعيد الأضحى المقبل، وقالت هنا الزاهد في تصريحات إذاعية إنها تستعد لتصوير فيلم جديد مع الفنان تامر حسني، والمقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.



آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد الدرامية هو مسلسل سيب وأنا أسيب، الذي تصدر تريند منصة شاهد وقت عرضه، وشارك فيه أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان

مشاركة هنا الزاهد في فيلم بحبك



شاركت هنا الزاهد مؤخرًا في بطولة فيلم "بحبك" إلى جانب تامر حسني عدد من الفنانين، منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر. والفيلم من إنتاج حسام حسني وتأليف وإخراج تامر حسني، وفيلم "بحبك" قد شارك به تامر حسني في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركه حبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفاف تظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.