الشهر المقبل. تعرف على تفاصيل حفل عمرو دياب بالمنارة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن عمرو دياب من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "عن موعد حفل أرينا المنارة، حيث نشر بوستر الحفل ليؤكد أن موعد الحفل الجمعة المقبلة 16 فبراير،وجاءت أسعارها في فئتين هما 550 جنيه، 1250 جنيه.



عمرو دياب وحفل البحرين



يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم في البحرين، يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أبريل المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

ما هي أسعار تذاكر الحفل؟



كشفت الجهة المنظمة عن أسعار تذاكر الحفل الذي سيقام على مسرح الدانة في البحرين، وجاءت كالتالي: الفرد 2،543 جنيهًا، جناح يتسع لـ 10 أفراد 253922 جنيهًا، جناح يتسع لـ 12 فردا 304706 جنيهًا، جناح يتسع لـ 14 فراد 355491 جنيهًا



عمرو دياب في joy awards

وأعرب الهضبة عمرو دياب عن سعادته الكبيرة بتواجده في حفل Joy awards، وحرص على ممازحة كل الحاضرين، كما شكر كل القائمين على الحفل والمشاركين فيه، ووجه التحية للمستشار تركي آل الشيخ، قائلًا: "مبسوط إن أنا موجود معاكم".



ألبوم مكانك



وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم ٢٨ ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار ١٢ ساعة كاملة.

تفاصيل ألبوم مكانك

وضم الألبوم ١٢ أغنية وهي كالتالي: "بيوحشنا" كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي وتوزيع احمد ابراهيم.

أغنية "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم، "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.





"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، "مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم.

"ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم، "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

"الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي، "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

"مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، "المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.