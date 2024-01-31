تعرف على تفاصيل شخصية حجاج عبد العظيم في "أمير العوامري"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يشارك حجاج عبد العظيم في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل أمير العوامري

تفاصيل شخصية حجاج عبد العظيم بالمسلسل

يجسد خلال المسلسل دور شخص يدعى "داود" وهو يعمل المدير التنفيذي في شركة "العوامري" لمالكها الفنان هاني سلامة وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

تفاصيل المسلسل

وهو من المسلسلات التي تدور في إطار اجتماعي تشويقي بعد فترة طويله من التحضيرات للعمل ولاقتراب الشهر الكريم إنطلق اليوم إشارة البدء لتصوير العمل للحاق بالسباق الرمضاني.

فريق عمل مسلسل أمير العوامري

ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب هاني سلامة، كلّ من سوسن بدر، سلوى خطاب، خالد زكي، أحمد زكي، مي سليم، حجاج عبد العظيم، دينا المصري، مها نصار، هاجر الشرنوبي، ميرهان حسين، محسن محي الدين، غنوة محمود، هايدي رفعت وآخرين، والعمل من تأليف وسيناريو وحوار أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.



آخر أعمال حجاج عبد العظيم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حجاج عبد العظيم السينمائية فيلم فوي فوي فوي، والذي نال على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وحقق إيرادات مرتفعة خلال عرضه على شاشات السينما، وتم تأهيله إلى جائزة أوسكار.

قصة فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

تدور أحداث الفيلم حول حسن، حارس أمن يعيش حياة متواضعة مع والدته. يسعى حسن للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام إلى فريق كرة القدم للمكفوفين والمشاركة في بطولة كأس العالم في أوروبا. لكنه يقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر في هذه الرحلة المليئة بالتحديات.

يلتقي حسن بعدد من الشخصيات المثيرة خلال هذه الرحلة، بما في ذلك صحفية شابة تهتم بقصته، ومدرب متوسط العمر يبحث عن فرصة جديدة ويشاركه في هذه المغامرة أيضًا صديقيه الذين يسعيان للفوز بفرص جديدة في الحياة.