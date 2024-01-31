محمد مهران لـ "دوت الخليج الفني": سعيد إني جزء من عمل ناجح مثل "وبينا ميعاد".. وخالد أنور ممثل شاطر وأخ ليا

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمد مهران إنه تحمس للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" بسبب السيناريو الجيد، مضيفًا أن هذا ليس التعاون الأول بينه وبين المؤلف هاني كمال، بل هو التعاون الثالث بعد مسلسل "أبو العروسة" بجزئيه، كما أن المسلسل ناجح ومحبوب من الجمهور، وكان يرغب في أن يكون جزءًا من عمل ناجح كهذا.

محمد مهران: لا أهتم بالمقارنة بيني وبين أي شخص

وأشاد "مهران" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" بالفنان خالد أنور الذي قام بتجسيد دور "إيهاب" في الجزء الأول، مضيفًا أنه لا يهتم بالمقارنة بينه وبين أي شخص آخر، قائلًا: "خالد ممثل شاطر وأخ ليا وعمل الدور حلو وأتمني أكون قدمته بشكل مختلف".

وفيما يتعلق بتقديم جزء جديد من مسلسل "وبينا ميعاد"، أوضح "مهران" أنه إذا كان هناك تطور في السيناريو والأحداث فلماذا لا يتم استغلالها في تقديم جزء جديد، وهناك الكثير من الأعمال قُدمت في أكثر من جزء.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

يشارك في مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر، تأليف وإخراج هاني كمال.

أحداث مسلسل "وبينا ميعاد"

يناقش مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.