رمضان 2024..تعرف على تفاصيل شخصية ريهام حجاج بمسلسل "صدفة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تشارك ريهام حجاج في دراما رمضان بمسلسل "صدفة" الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024.

تفاصيل شخصية ريهام حجاج بمسلسل صدفة



تجسد لأول مرة شخصية مدرسة، وهو ما شجعها على قبول السيناريو والدور، خاصًة أنه جديد ومختلف عن سابق أعمالها الفنية، في عالم الدراما، والمدرسة متخصصة في مادة التاريخ وتتعرض للكثير من الأحداث داخل إطار سيناريو المسلسل.

فريق عمل مسلسل صدفة



يشارك في المسلسل بجانب ريهام حجاج كل من خالد الصاوي، سلوى خطاب، ميار الغيطي، فراس سعيد، رحاب الجمل، عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامي دراج، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة "فانتدج" حيث انطلق التصوير في الديكور الأساسى للعمل، على أن يتم التنقل بين أماكن التصوير المختلفة الفترة المقبلة.



التعاون الرابع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة



ويعتبر مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد النجاحات التى حققاها معًا فى مسلسل "جميلة" ومسلسل "يوتيرن" ومسلسل "لما كنا صغيرين".

و يعكف السيناريست والكاتب أيمن سلامة على الانتهاء من كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تصوير الحلقات الأولى التى تم الانتهاء من التحضير لها،حيث انتهى من كتابة نصف الحلقات حتى الآن.

أخر أعمال ريهام حجاج



والجدير بالذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج الدرامية مسلسل جميلة، بطولة عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت ريهام حجاج متزوجة من هاني عادل، كما حققت ريهام من خلاله رد فعل واسع وتفاعل معها الجمهور، كما تصدرت حلقات العمل ترند منصات السوشيال ميديا.