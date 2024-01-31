طه الدسوقي يتصدر منصه إكس بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان طه الدسوقي تريند محرك البحث وخاصة منصة اكس تويتر سابقًا بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"، والتي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير.

حالة خاصة

تفاعل الجمهور مع الحلقة الأخيرة من مسلسل حالة خاصة

وجاءت ردود الأفعال على الحلقة الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة" كالآتي: "هو أنا ينفع أحكيلِك عنِك؟ بقالي كثير مشفتش مسلسل مصري بالجمال ده،وحقيقي افتقد نـديـم احـمـد أبـو سـريـع، وطه دسوقي ممثل موهوب وليه مستقبل كبير انشاء الله، كمان ممثلة دور رام الله "هاجر السراج" ممثله جيده جدًا كفايه بس إنها بتعرف تمثل بعينها من غير ماتتكلم"،" يعني مفيش نديم احمد أبو سريع تاني"،" أنا قادر افهم إن البني آدم ممكن يبعد عن الناس اللي بيحبها لما يموت، بس اللي مش قادر افهمه ازاي ابعد عن ناس بحبها وهما عايشين نديم أحمد أبو سريع"، “شكرًا نديم أحمد ابو سريع”

وكتب آخر:" نديم أحمد أبو سريع مش مجرد شخصيه في مسلسل دي شخصيه استثنائيه،لاول مره حد يقدر يجسد التفاصيل دي بكل طبيعيه من غير اڤوره،محدش هيفهم الكلام ده غير اللي قدامه حد بيشوفه كده كل يوم بجد من أروع المسلسلات اللي اتعملت في الفترة الأخيرة.كان نفسي يكون أطول من كده"،" تمثيله عالمي اللي هو دا انت نديم أحمد أبو سريع جدًا يا أخي".

حالة خاصة

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث وقصة مسلسل حالة خاصة بطولة طه الدسوقي، حول نديم وهو محام يعاني مرض التوحد، ومميز عن زملائه سواء في العمل أو حتى خلال فترة دراسته، ولكن لا تستطيع الأسر تنمية موهبة طفلها المصاب التوحد.