نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك تبهر الجمهور بأدائها في مواجهة حبيبها السابق في بين السطور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بكل جرأة وبأداء تمثيلي محترف يُبطن أكثر مما يُظهر، تواجه صبا مبارك حبيبها السابق (الإكس) وبطل الرماية العالمي، لإجراء حوار معه يتناول مسيرته المهنية، لكنه يتخذ مسارًا ساخنًا بين الإثنين على غرار الأدوار النهائية للبطولات الرياضية التي تقطع الأنفاس، وذلك ضمن أحداث مسلسل بين السطور الذي يُعرض حاليًا على قنوات أون تي في وإم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.



صبا مبارك في سبق اعلامي مع لاعب الرماية

في تحدً مع رئيس القناة التي تعمل بها، بل مع نفسها قبل أي شيء، تقرر الإعلامية الناجحة صاحبة أشهر برنامج تلفزيوني هند سالم (صبا مبارك) أن يكون لها السبق الإعلامي في استضافة بطل الرماية المصري الأمريكي جمال الشهير بجيمي أندرسون (محمد علاء)، لكن أسئلتها له قادتها رغمًا عنها لمهاجمته بشكل مبطن، ليبدو لجمهور البرنامج أنها أسئلة عامة بينما المقصود هو شخصي جدًا، لا يفهمه سوى من يعرف الإثنين معرفة جيدة.



صدام صبا مبارك ومحمد علاء

يتصاعد الحوار بين هند وجيمي، ليوقظ الماضي بينهما قبل أن ينفصلا، فتتجلى في أعين الإثنين الكثير من الكلمات غير المنطوقة، لتعبر عن مزيج من المشاعر المتأججة والمتضاربة، ما بين الحب والغضب والعتاب واللوم والحزن والندم، وغيرها من المشاعر التي تمكنت صبا بحرفية شديدة نقلها للمشاهد بشكل يجعلنا نشعر وأننا أمام منافسة رياضية حامية.



صناع مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.