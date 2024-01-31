نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحدث المنضمين لقائمة أبطال مسلسل "بابا جه" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إنضم الفنان محمود البزاوي والفنانة فريال يوسف والفنان أوتاكا إلى قائمة أبطال مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني،

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل خلال السباق الرمضاني 2024.



أبطال مسلسل بابا جه

ومسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم،محمود البزاوي، فريال يوسف، وأوتاكا والعمل من إخراج خالد مرعي، ومكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

تفاصيل مسلسل بابا جه

ويجسد أكرم حسني خلال الأحداث شخصية مدير فندق ويتأثر بكورونا، ومتزوج من نسرين أمين، التي تعمل موظفة بإدارة تعليمية، بينما تظهر سماء إبراهيم بشخصية عمته.

مشاركة محمود البزاوي في الف ليلة وليلة ومحارب

وعلى صعيد آخر، يشارك محمود البزاوي في رمضان المقبل 2024، بأكثر من عمل مثل ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، فتوح أحمد، محمد علي رزق، مجدي بدر، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.



تفاصيل مسلسل "محارب"

كما يشارك أيضًا في مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما تظهر عفاف شعيب ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

مشاركة فريال يوسف في حكاية" شغف "

وعلى صعيد آخر تشارك فريال يوسف في حكاية شغف، إحدى حكايات مسلسل أسود باهت، بطولة سهر الصايغ، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبد الخالق، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي، والتي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024.



آخر أعمال أوتاكا

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أوتاكا مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، بطولة يسرا، محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وعنبة، ومن تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل،والذي حاز على إعجاب الجماهير.

