نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية منه شلبي في "الهوى سلطان" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الفنانة منة تصوير أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الهوى سلطان"،



ومن جانبه، تجسد منه شلبي فتاة اسمها سارة وتعمل في مصلحة حكومية وهي لديها عقدة من الارتباط بسبب زواج والدها من امرأة أخرى.

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

منه شلبي تعيش حالة من النشاط الفني

وفي سياف منفصل، تعيش منه شلبي حالة من النشاط الفني من خلال تحضيرها بأكثر من عمل فني ما بين الدراما والسينما والمسرح،ومن أبرزهم فيلم فرقة الموت ومسلسل سيدتي العويلة فرايد اي.



مشاركة منه شلبي في "فرقة الموت "



تشارك منه شلبي في فيلم فرقة الموت، بطولة أحمد عز، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، وغيرهم من النجوم والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.



منة شلبي راقصة استعراضية بهذا العمل



وعلى مستوى المسرح، تجسد الفنانة منه شلبي شخصية راقصة استعراضية من خلال مسرحيتها الجديدة، والتي تحمل اسم فرايد اي، ومن المقرر أن تبدأ البروفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، من تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهي.



منه شلبي فتاة شعبية في "سيدتي العويلة "

وتحضر منة شلبي في الفترة الحالية لمسلسل جديد بعنوان سيدتي العويلة، والذي ستجسد خلاله شخصية سيدة شعبية، والعمل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري، ومكون من 8 حلقات.

آخر أعمال منه شلبي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة منه شلبي مسلسل تغيير جو، وشاركها بطولته إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، محمود قابيل، عصام عمر، وصالح بكري، والعمل قصة وسيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج صادق الصباح،وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة.

