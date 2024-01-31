نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص الحلقة 9 و10 من مسلسل "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “حالة خاصة” وفاة عم جميل الذي يقوم بدوره الفنان القدير نبيل علي ماهر، وطلب عز "حسن أبو الروس "الزواج من "عبير "وئام مجدي وتوافق ويتم خطبتهما.

وسامحت "ندى "لينا إيهاب "يوسف "علي السبع على فعلته وهي سرقة الملفات من مكتب غادة عادل.



وشهدت الحلقة العاشرة طلاق المحامية "أماني النجار "غادة عادل من زوجها ياسر حلمي، وقرر "نديم "طة دسوقي فتح مكتب محاماه لتعترف "رام الله" وئام مجدي عن حبها له.

وواصل مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل وطه دسوقي تصدره قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة Watch IT، واحتل المركز الأول، وذلك منذ عرض أولى حلقاته، ويجسد طه دسوقي شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج من كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محامي ناجح، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسد دورها الفنانة غادة عادل

أبطال مسلسل حالة خاصة



مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.