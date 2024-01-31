مسلسل حالة خاصة الحلقة 10، نديم يفتح مكتب محاماة ورام الله تعترف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 04:33 مساءً - مسلسل حالة خاصة الحلقة 10، دارت مسلسل حالة خاصة الحلقة 10 حول دعم زملاء نديم في المكتب له أثناء فترة حزنه على جميل بعد رحيله وعلى رأسهم أماني النجار، ويواصل نديم طقوسه اليومية التي كان يقيمها أثناء وجود جميل، فكان يذهب إلى المكتبة في نفس الموعد ويعد مشروبهما المفضل “الشاي باللبن" ويلعب نفس الألعاب.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

وتقرر رام الله خلال مسلسل حالة خاصة الحلقة 10 إغلاق كل الأبواب أمام دخول أي رجل آخر غير نديم حياتها، فأخبرت خالد أنه لا يوجد بينهما شيء وهو ما قالته أيضًا لياسر الذي شعر بغضب بالغ بسبب أنه تركته من أجل نديم تحديدًا.

ويقرر نديم خلال مسلسل حالة خاصة الحلقة 10 افتتاح مكتب للمحاماة باسمه وتساعده فيه رام الله، كما أن أماني تواصل دعمه سواء بالتواجد في المكتب وتهنئته أو بإرسال أحد الموكلين له ويتمكن نديم من الفوز بالقضية وحصول المتهم على البراءة، كما تخبر أماني زوجها ياسر بعلمها بخياناته وطلبت الطلاق وخيرته إما السرعة في إجراء الأمر أو أنها ستخلعه، وخلال مسلسل حالة خاصة الحلقة 10 تعترف رام الله لأول مرة بحبها لنديم وهو أيضًا وتخبره بأنها تريد أن تكمل حياتها معه، ويحضر الثنائي مع زملائهما في المكتب وأماني على رأسهم مسرحية علي ابن أماني الذي لم يتمكن من تقديم العرض المسرحي فيقدم له نديم الدعم ليحصل على دور “جميل” الصديق الحقيقي في حياة علي في ظل شعور أماني بالسعادة والأمل.

شهدت مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 عدة مفاجآت حيث تحدث مواجهة بين نديم وأماني، ويخبرها أن عمه هو محمد الوكيل وأنه لا يحبه وينكره كما أنه متزوج رام الله “كده وكده”، وأخبرها أيضًا أنه التحق بمكتبها تنفيذًا لوصية والدته.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة الحلقة 9

وأشار نديم أيضًا خلال مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 إلى أنه لم يسرق الملف بل كان يساعد ندى، ولم تطرده أماني كما كان متوقع، بينما تنفصل ندى عن يوسف وتواجهه بحقيقته، ويتقرب عز من عبير ويطلب منها السماح، وتقيم ندى “عزومة” لزملائها في المكتب في منزلها وهناك يطلب محمد الوكيل لقاء نديم، ويواجهه ويسأله إن كان يريد الزواج من ندى ولكنه يخبره أنه لا يريد منه شيئًا ويتركه ويرحل.

وتطلب رام الله الطلاق من نديم وتطلب منه التعجيل بالأمر، ويطلب عز الزواج من عبير ويتم اختياره هو وندى للاستمرار في مكتب أماني النجار، ويتم إقامة خطوبة عز وعبير، ويأتي يوسف للتحدث مع ندى وتنصحها أماني بالسير وراء قلبها وأن تذهب إليه، وتختتم مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 أحداثها بوفاة جميل أثناء جلوسه إلى جوار جميل.

معلومات عن أبطال مسلسل حالة خاصة

وفيما يتعلق بأبطال مسلسل حالة خاصة، فيأتي على رأسهم الفنان طه دسوقي والفنانة غادة عادل، ويشارك في البطولة أيضا الفنان أحمد طارق، والفنانة هاجر السراج، والفنان حسن أبو الروس.

وابطال مسلسل حالة خاصة أيضًا أحمد الأزعر، ووئام مجدي وعلي السبع، وآدم وهدان وآدم النحاس، ويقود كتيبة أبطال مسلسل حالة خاصة عبد العزيز النجار والمسلسل مكون من 10 حلقات ومن تأليف مهاب طارق.