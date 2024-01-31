نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة الفلانتين.. رامي جمال يستعد لطرح "بقيس الجمال بيكي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم رامي جمال لطرح أغنية جديدة له بعنوان “بقيس الجمال بيكي”، ومن المقرر طرحها يوم 10 فبراير المقبل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، احتفالًا بعيد الحب، وهي من كلماته ألحانه.

رامي جمال عن “بقيس الجمال بيكي” من أقرب الأغاني لقلبي

نشر رامي جمال صورة البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليها قائلًا: "بقيس الجمال بيكي أغنية عيد الحب ميعادنا يوم ١٠ أن شاء الله، مع أغنية من أقرب الأغاني لقلبي، الأغنية كلماتي ولحني، وتوزيع محمد مجدي والبوستر تصميم ريان الفايز، هنسيكم الحزن خاااالص وعد".

أغنية "ابن امبارح" لرامي جمال

وفي سياق آخر، طرح رامي جمال، مؤخرًا أغنية "ابن امبارح"، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وتصدر بها تريند" يوتيوب "، وهي من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر محمد شفيق.

كلمات أغنية "ابن امبارح" لرامي جمال

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

"مقربتوش في يوم مني… ده كان يسمع يادوب عني.. وغلطة عمرى هي إني.. أنا اللي عليا كبرته.. وماشي يا عيني من خيبته.. يقول للناس أنا سيبته.. وناسي زمان منين جيبته.. ياريتنى ساعتها صورته.. بقى ابن امبارح الغلبان.. بيتكلم وعنده لسان.. ده كان عامل ملاك بجناح..لكن معلش أنا الغلطان..بلعت الطعم واتشديت..وقرب مني واهتميت..طلع كداب وفيه اتخميت.. ووشه التاني فعلًا بان.. ده قرب من اللي يعرفني..زمان كان لما بيشوفني..بيجري عليا يوقفني.. وعايز جنبي يتصور.. هسيبه في بعدي يتألم..وبكرة مسيره يتعلم..يشوف على مين بيتكلم..هيجي عليا بيدور..مكنش يطول يعيش جنبي..وقلة أصله مش ذنبي..كبر دلوقتي على قلبي..وشايف نفسه ع الآخر..أهو اللي في صوته بيعلي..ده كان يتمنى يوصلي..دي وسعت منه بيقولي..هايمشي كأنه مش فاكر".