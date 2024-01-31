نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام صاصا التريند الثالث على اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مهرجان منحرفين لمؤدي المهرجانات عصام صاصا تريند موقع الفيديوهات يوتيوب واحتل المركز الثالث في المحتوى الرائج على موقع اليوتيوب.



ومهرجان منحرفين من كلمات عبده روقه، توزيع الموسيقى كيمو الديب، إخراج ومونتاج أشرف رمضان.



كلمات أغنية منحرفين



وتقول كلمات الأغنية: في حضورنا الدنيا بتتشقلب داللي يخصمنا بيتغلب والايام مهما بتتقلب ثابتين دايم علي مبدأنا احنا مسكنا الهوا بايدينا قلبنا دايما علي بعضينا وشقينا لحد ماعدينا سالكين دايما للي خلقنا منحرفين اعذرونا لو مش شايفين وانتو من يومكو شفافين قاطعو عليكو هلاهيل الفاقدين اللي في المعارك جاحدين مسيطرين وكمان حطين مفيناش حد عويل فرسان في حروبنا وبنقبل عمرنا ما نحك ولا نطبل وبنات بتعاكس وتسبل لو بت كيوت مرحب بيها من فضل الخصم ما يكرفش اصلنا في عراكنا ما بنشوفش خوفنا كتير ومبنخافش اسمنا سمع في ٢٠٠ جيها الاشباح هتتدبح هنا لو دباح الشبل هنا مولود سفاح وفي ايدو سكينا الاساطير احنا الخطر علي اي خطير يلي انت عامل فيها بتطير تسقط علي ايدينا قاطعين ع الدنيا باخبارها ازاي اخصامنا نعبرها بنكبر للي يكبرها ومحدش كان خيرو علينا لو فاكر نفسك جونسينا هتعاني جدًا من مطاوينا احنا بنفسينا استقوينا محتجناش حد سند لينا انتي حبيبتي وماي وايف وحياتي وبنتي اموت بجد دا لو يوم غبتي عشان بحبك مووت انتي الروح انتي البعيد عنك مجروح البعد عنك مش مسموح يا احلي البنات يا كيوت الباقي ع العشره بنوفيلو والخاين عبيلو واديلو لو كل واحد حب زميلو كان زمان الدنيا احسن واحلا بنجامل دون اي مقابل لو تغدر بينا سد وقابل هنفرقع جيهتك بقنابل وهتغلب وتخش في سحلا مبنتهدش احنا بنسد ومتسدش احنا يابني كتير متعدش من يومنا مشاغبين مبنعطلش احنا نفعل ومبنقولش لو جي تاكل هنا متاكلش ومن زمان راكبين العمر واحد والموت ممكن ضربتي ملهاش اي مسكن اللي يخصمني لازم يركن ومفيش مخلوق يتوقعني من يومي مشاغب ومزاول تخسر قدامي مهما تحاول تبدأ عادي هبدأ واناول اصل انا مجنون ابعد عني



آخر أعمال عصام صاصا



يذكر أن آخر أعمال عصام هو طرحه أغنية اللي جاي بتاعنا بمشاركة مصطفى حجاج وهي الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني، كلمات منة القيعي، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى، مكس وماستر هاني محروس، إخراج خالد يوسف.