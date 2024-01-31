نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب أغنية “وصلتلها” لـ هيفاء وهبي تتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية “وصلتلها”، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهو أحدث أعمالها الغنائية، والتي طرحته منذ يومين عبر قناتها الرسمية على التطبيق.

مشاهدات كليب “وصلتلها”

وصل كليب أغنيه “وصلتلها”، للمركز العاشر ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد يومين من طرحه.



5 إطلالات لـ هيفاء وهبي في كليب "وصلتلها"

واختارت هيفاء وهبي بالتعاون مع الاستايلست خليل زين وجورج شمعون، وارتدت فيه 5 إطلالات مختلفة، في بداية الكليب أطلت بفستان أسود شفاف ومبطن لأعلى الفخذ بداية من الصدر، وارتدت روب ساتان ملون لم تضح ملامحه في اللقطات السريعة من الكليب، وظهرت بإطلالة كاجوال لـTop ضيق ملون بالأسود والأحمر والأبيض، يصل سعره إلى 1500 جنيه، وبعدها أطلت بفستان أسود قصير من تصميم Dior بجزء شفاف من الأعلى، وارتدت في نهاية الكليب Trench Coat باللون البيج وتحته Top أبيض وبنطلون جينز.

فريق عمل أغنية وصلتلها

أغنية “وصلتها” من كلمات محمود عبدالله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور مكس ماستر سليمان دميانه.

كلمات اغنية “وصلتلها”

خلاص وضمنتها فصفّك

فرُحت راكنها فوق رفّك

تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح

بتهملها

عشان هي عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

ندهتلها

وبعد ما بَيِّنِت شوقها

لقت إيدك بتخنقها

وكُنت زمان بتحضنها بنفس الإيد

عملتلها

قلق فحياتها وبتعمى

عينيك عن قيمة النعمة

عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك



أحدث أعمال هيفاء وهبي

ويذكر ان الفنانة هيفاء وهبي، بدات تصوير فيلمها "جوري" في إحدى الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر،ويشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.



