نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة والي عن سرقتها لـ تصميمات الفنان الروسي: "كانت دون قابل مادي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة الاقتصادية في مصر حكمها أمس الثلاثاء بحبس الرسامة غادة والي لمدة 6 أشهر، وتغريمها 40 ألف جنيه، وتحديد كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه، في إطار قضية اتهمتها بسرقة تصميم لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

دفاع غادة والي والتفاصيل القانونية

وردت غادة والي على الاتهامات في التحقيقات، مؤكدة أنها تمثل شركة "واليز استديو" قانونيًا وقد وقعت عقدًا مع شركة "آر أيه تي بي" المسؤولة عن الترويج للخط الثالث لمترو القاهرة.

أعمال دون مقابل وتفاصيل التصميمات

أوضحت والي أنها نفذت خطة دعائية للخط الثالث وأنجزت 36 تصميمًا صناعيًا في 4 محطات، مشيرة إلى أن بعض التصميمات تمت دون مقابل مادي، وكانت القيمة الإجمالية للتعاقد 878،281 جنيه، مع مدة تنفيذ تبلغ عامين.

رد الفنان الروسي وتقييم المحكمة

من جهته، وصف أحمد العطار، محامي الفنان الروسي جورجي كوراسوف، حكم المحكمة بأنه "مرضٍ للجميع"، مشددًا على احترام القضاء والقوانين وأشار إلى أن الفنان الروسي يدرس مطالبة بتعويض مالي في المستقبل.

بداية القضية وتفاصيل الاتهام

تعود القضية إلى عام 2022، حين أثار جورج كوراسوف الجدل باتهام غادة والي بسرقة 4 تصميمات لوحاته، واستخدامها في محطة مترو المصرية، وقد أكد الفنان الروسي أن تاريخ إحدى لوحاته يسبق الجدارية في محطة مترو الأنفاق بـ 27 عامًا.

تقييم الوضع القانوني

في نهاية المطاف، تظل قضية غادة والي قضية معقدة تتطلب فحصًا دقيقًا للوقوف على جميع التفاصيل والأدلة المتاحة، مع انتظار تطورات المرحلة المقبلة في سياق الاستجابة للحكم الصادر من محكمة الاقتصادية في مصر.

من هي غادة والي ؟

غادة والي هي زوجة الفنان المصري حسن أبو الرووس وهي المصممة الجرافيكية البارزة في مصر، متخصصة في تصميم الخطوط والعلامات التجارية والمشروعات الفنية القائمة على التصميم. قامت بتطوير خطًا عربيًا تم اختياره كواحد من أفضل 100 قطعة تصميم جرافيكي في العالم من قبل جمعية فنون الطباعة في شيكاغو. في عام 2017، اختارتها مجلة "فوربس" كواحدة من أفضل 30 مصممًا في أوروبا تحت سن الثلاثين.

تمثلت غادة في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في نوفمبر 2017، حيث ألقت كلمة حول مفهوم التواصل. قدمت مع شقيقتها ياسمين مشروع "هوية مصر البصرية" في المنتدى، وأكد الثنائي على إطلاق مشروعهما في مدينة الأقصر بإشرافهما. طالبا فريق الدفاع والإنتاج الحربي بتبني مشروعهما.