نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع بداية عام 2024.. محمد الشرنوبي يطرح ثانى أغنياته "ماكفاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم محمد الشرنوبي أغنيته الثانية الجديدة، مع بداية عام 2024، وتحمل عنوان "ماكفاية" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

تفاصيل الاغنية

والأغنية كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبى وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو - عيسى اسود، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.



كان الشرنوبي قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام، بطرح البوستر الدعائى لها، ونشر صورة، على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية "ماكفاية"، باستفسار وكتب فى تعليقه: جاهزين ؟.. وجاءت التعليقات من محبيه ومتابعيه إيجابية، ومن بينها "جاهزين أو ي اوى".. و"نفسي ف أغاني كتيير أوى منك يا @sharnouby علشان انت مبدع جدًا ف الغنا".. "ياجامد ي شرنوووبي ايوا كده عاوزين كل يوم اغنيه ".



يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي قد طرح مع بداية العام الجديد، أغنيته الأولى مع "جاما ميوزيك" وكانت بعنوان "كان نفسي" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وتقول كلمات "ماكفاية":..

ما كفاية

بقول الوقت ده هيفوت

هنرجع تانى بعد سكوت

و مش خلصانه يا حكايتى

عشان لسه فى شوق موجود

عشان انا لسه فى عندى

كلام من قبل ما تعاندى

وادينى صبرت ع الايام

واديكى لسه مش جنبى

ما كفايه

مفيش يوم يعنى وحكايه يقولو ع اللى جوايه

تحنى وترجعى ليا ماتبقيش ضعفى واذايا

مفيش لحكايتى دى نهاية تكونى فيها ومعايا

مفيش يعنى كلام ينفع ولا انتى بقيتى نسايه

دخلت بحبى ليكى رهان

وقولت الحب نفسه ضمان

هتبقى وهبقى انا

جنبك وادينى لوحدى انا الخسران

طلعتى حسبه

مافهمهاش و قلبى يموت اوى لو عاش

قالولى ان اللقا

ده نصيب طلعتى نصيب ولسه مجاش

ما كفايه

طب اعمل ايه فى اللى انا فيه

اسيب يعنى اللى واجعنى واعيش اداريه

ما كفايه.