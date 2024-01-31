عادل الفار يتصدر تريند جوجل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عادل الفار، التريند على محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك فور استضافته مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس” المذاع على قناة الحياة.

كشف الفنان عادل الفار خلال البرنامج عن محنة مرضه وقال: “في محنة مرضي لم يسأل علي أحد من الوسط الفني، والوحيد الذي قام بزيارتي المطرب خالد عجاج وسامح يسري، بينما مصطفى قمر ومحمد فؤاد ما سألوش عليا واحنا جيل واحد”.



وأشار إلى أزمة مرضه بالكبد قائلا: “فجأة وجدت نفسي لا أستطيع الكلام وفي شبه غيبوبة وذهبت إلى المستشفى، والحمد لله عدت على خير، وابني كتب وقتها ادعوا إلى أبي بالشفاء ولكن بعدها بعام توفي ابني شادي وكانت صدمة كبيرة لي”.

