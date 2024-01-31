نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يتصدر تريند يوتيوب بـ أغنية "بين الحيطان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحافظ أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري، علي صدارة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي بعد طرحها، وهي احدث أعماله من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق".

فريق عمل أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري

وجاءت أغنية رامي صبري باسم «بين الحيطان» وهي الأغنية الثانية من ألبومه “النهايات أخلاق”، وكانت الأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

نجاح اغنية "بين الحيطان"

وكان قد طرح النجم رامي صبري، أغنية “بين الحيطان” على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية، واحتلت الأغنية تريند يوتيوب ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”

ألبوم “النهايات أخلاق”

ويذكر أن أغنية "بين الحيطان" من ألبوم "النهايات أخلاق" حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 3 مليون و200 ألف مشاهدة.



كلمات أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري



وبعدين يا سنيني

أنا البعد آذيني

فراقه طلَّع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي

لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي

وعايش على حالي وموجوع

ده لو يرجع ثانيه ارتاح واعيش الدنيا

بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

آخر أعمال الفنان رامي صبري

وكان آخر أعمال الفنان رامي صبري، هي أغنية ملك الفرفشة من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر شندي وخليل، وايضا طرح أغنية «كعبك عالي»، التي تعد أحدث أعماله الغنائية في موسم صيف 2023، ويتعاون رامي في الاغنية مع عدد كبير من صناع الموسيقي، أبرزهم، الشاعر تامر حسين للكلمات، من ألحان رامي صبري، وتوزيع جلال حمداوي، وتصوير خالد فضة.