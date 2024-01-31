نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على قصة زواج عادل الفار للمرة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عادل الفار، التريند على محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك فو استضافته مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس”، المذاع على قناة الحياة.



تحدث الفنان عادل الفار في تصريحات تليفزيونية عن علاقته بإبنته وزوجته وقال:"إبنتي ايمان قريبة لقلبي وهي طبيبة ومسافرة أمريكا وأعاني من غيابها وأشعر بالوحدة لفراقها وأعيش حاليًا في غرفتها، وزوجها إنسان محترم ويسأل علّي دائمًا بيطم".





وتحدث عن زوجته، قائلًا:" زوجة مخلصة وأصيلة وتقف بجانبي وأنا دائمًا في أمس الحاجة إليها وأنا كنت مشاغب كثيرًا وأنا صغير والآن أصلي وأدعي أن يسامحني الله، وأحبها كثيرًا وأخطأت في حقها كثيرًا وقلت لها سامحيني وسامحتني وكنت أزعق زوجتي وأقول لها ساخرًا سأتجوز هيفاء وهبي".



عادل الفار يكشف كواليس زواجه للمرة الثانية







وتابع قائلًا:" تزوجت مرة ثانية وكان خالد عجاج يحيي حفلة في رأس السنة وغنيت بالحفلة ووجدت سيدة تتكلم معي وقالت لي أنا معجبة بك ووجدتها مصممة على الزواج مني وتزوجنا في السر وقعدت معي 6 شهور"



