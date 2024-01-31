نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يقترب من المليون مشاهدة بـ "بعتذرلك" على يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم أحمد سعد تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان بعتذرلك، وذلك بعد اسبوع منطرحه لها عبر قناته الرسمية على التطبيق.

وحققت أغنية بعتذرلك لـ أحمد سعد نجاحًا كبيرًا فور طرحها، واقتربت الأغنية من تحقيق المليون مشاهدة، واحتلت المركز الخامس للمحتوى الرائج على اليوتيوب.





صناع أغنية بعتذرلك





و أغنية “بعتذرلك” من كلمات الشاعر الغنائي محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.





كلمات أغنية بعتذرلك



وتقول كلمات الأغنية: بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعاملهوالمجاملة والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعاتماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كامبحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح =للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خاليوإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قدالعياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليانخدوش وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومشحويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإنيعادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإنيبسمح للخناق إنه يتحكم كتير





حفل أحمد سعد في دبي





ويستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفلًا غنائيًا، في دبي بدولة الإمارات، غدًا، الموافق يوم 1 فبراير، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة منأشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول



