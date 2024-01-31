“هيجيلي موجوع” لـ تامر عاشور تتصدر تريند يوتيوب

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية “هيجيلي موجوع” للفنان تامر عاشور تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصدت المركز الثاني ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا، بعدما طرحها عبر قناته الرسمية في يوتيوب.

مشاهدات أغنية “هيجيلي موجوع”

وحققت أغنية “هيجيلي موجوع” لـ تامر عاشور أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها حتى اليوم على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.

صناع أغنية "هيجيلي موجوع"



أغنية "هيجيلي موجوع للمطرب تامر عاشور من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.

كلمات أغنية هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

بوداع‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة.

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومافيش

ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش

اخر حفلات تامر عاشور

ومن ناحية أخرى، قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر نحو 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما، وغنى تامر عدد من أعماله الشهيرة، من أبرزها أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح بعدما حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية.

آخر أعمال تامر عاشور

وكان اخر أعمال الفنان تامر عاشور هي أغنية بعنوان “عديت”، التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب،والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما.

