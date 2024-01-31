نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر علي ماهر: 'لم أكن استطيع جلب لبن لأطفالي أثناء مشاركتي في 'أبناء العم' (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب الفنان ياسر علي ماهر، الدولة بإنتاج المسلسلات الدينية والتاريخية مرة أخرى، وأن يكون هناك إنتاج مشرتك.

وأكد ماهر، خلال لقائه في برنامج «حواديت الناس» المذاع على قناة الشمس تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، أن الفنان أصبح يستسهل الأدوار وهو واحد منهم، مشيرا إلى أن هناك فكرة عبقرية تعود بملايين الدولارات على مصر، أبرزها الإنتاج في أوروبا وخاصة للشخصيات التاريخية.

وكشف ياسر علي ماهر، تفاصيل دوره في فيلم زهايمر، وقال إنه من أفضل الأعمال التي شارك فيها، لافتا إلى أن الزعيم عادل إمام لا يتدخل في عمل المخرج وفي سير العمل وأنه يحترم فيه ذلك.

وعن قرار اعتزال الزعيم عادل إمام، أوضح ماهر، أنه قرار عبقري لان الفن سرق عادل إمام من أسرته وهو يقدر أسرته وحياته الشخصية.

وفجر ياسر على ماهر مفاجأة، وقال إن أول فلوس حصل عليها من خلال مشاركته فى فيلم أبناء العم، كانت أجور زهيدة، قائلا: «مكنتش لاقي اللبن لأطفالي وأن مرحلة ما قبل الأبناء كانت صعبة ماديا بشكل لا يوصف وكنت أرفض الاعلانات رغم حاجتى للمال».