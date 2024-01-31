نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تحرض محمد علاء على رفض برنامج رحلة إنسان مع صبا مبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل بين السطور، وظهرت سلمى أبو ضيف وهي تتصل بـ جيمي اندسون ‘محمد علاء جاميكا’ وذلك بعد ما ترى صورته مع هند سالم ‘صبا مبارك’ في برنامج رحلة إنسان.

وتطلب سلمى أبو ضيف من جيمي اندسون ‘محمد علاء جاميكا’ أنها تريد أن تقابله، ويوافق ويعطي لها ميعاد في الفندق الساعة 9 مساءً.

وتقابل سلمى أبو ضيف جيمي ‘محمد علاء جاميكا’ وتبلغه أنه يرفض ظهوره مع هند سالم في برنامج رحلة إنسان، وتحاول تشوه صورة هند ‘صبا مبارك’ في نظره وأنها شخصية أنانية وتحب ذاتها فوق أي شيء آخر.

مسلسل بين السطور يعرض يوميًا على قناة MBC الساعة 5 مساءً، وعلى قناة ON الساعة 8 مساءً، ويضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، ناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ويعرض اليوم لـ سلمى أبو ضيف فيلم أنف وثلاث عيون، ويضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: ظافر عابدين، صبا مبارك، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

وتشارك سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، ويعد أول بطولة مطلقة لـ سلمى في الدراما التليفزيونية.