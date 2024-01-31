نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة dmc تحتفل بذكرى أم كلثوم ومئوية أولى حفلاتها الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاحتفال برموز مصر الفنية، تحيي قناة dmc ذكرى وفاة سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم التاسعة والأربعين، بباقة منوعة من الفقرات والتقارير وأجمل ما غنت أم كلثوم، وذلك اعتبارًا من السبت 3 فبراير 2024، والتي تتزامن أيضًا مع مرور 100 سنة على إحياء أول حفل غنائي لأسطورة الطرب أم كلثوم.

تغطية قناة dmc لأعمال “كوكب الشرق”

تقدم قناة dmc عبر برامجها المختلفة، باقة من أجمل ما غنت أم كلثوم، وسيرتها الفنية، وسيرة وكواليس أشهر أغانيها الحاضرة حتى الأن، كما تتناول القناة سر اهتمام الأجيال المختلفة والأجيال الشابة بصوت أم كلثوم، وحضور صوت أم كلثوم خارج مصر حتى الأن، بجانب فقرات غنائية تقدم أبرز أغاني كوكب الشرق.

تركز تغطية قناة dmc على أعمال "كوكب الشرق" الخالدة والتي ما زالت تتصدر المشهد الغنائي في مصر والوطن العربي، وذلك في إطار الإحتفال برموز مصر الفنية وإحياء التراث الفني والغنائي لمطربي الزمن الجميل.

يأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى التاسعة والأربعين لرحيل كوكب الشرق، والتي تواكب يوم 3 فبراير 1975، وأيضًا مع مرور 100 سنة على ظهور صوت "كوكب الشرق" الغنائي حيث قدمت أول أغانيها في عام 1924.

البداية الفنية لكوكب الشرق ام كلثوم

عادت إلى القاهرة لكي تستقر نهائيًا في عام 1921م وكانت تغني في مسرح البوسفور في ميدان رمسيس دون فرقة موسيقية. غنت على مسرح حديقة الأزيكية وسمع صوتها عدد من فنانوا عصرها مثل الشيخ علي القصبجي. وفي عام 1923م غنت في حفل حضرته كبار مطربات عصرها وعلى رأسهم منيرة المهدية شخصيًا والتي كانت تلقب بسلطانة الطرب، والتقت في نفس العام بالموسيقار محمد عبد الوهاب لأول مرة بحفلة أقيمت في منزل والد أبي بكر خيرت.

كان شائعًا في أوائل القرن العشرين أن يقدم المطربون قصائد بعينها بصرف النظر عن تفرد أحدهم بها، وكانت المباراة بين المطربين تكمن في كيفية أداء نفس القصيدة، لكن وفي عام 1924 تعرفت أم كلثوم على طبيب أسنان يهوى الموسيقى هو أحمد صبري النجريدي أول ملحن يلحن لأم كلثوم ألحانا خاصة بها وغنت من ألحانه 14 أغنية، إلا أن ألحانه اعتمدت على الزخارف الموسيقية بشكل مبالغ فيه مما دفع أم كلثوم إلى إنهاء التعاون معه مبكرًا.

اشتهرت بقصيدة «وحقك أنت المنى والطلب» من تلحين أبو العلا وتعد هذه أول إسطوانة لها، صدرت عام 1924 وبيع منها ثمانية عشر ألف إسطوانة.