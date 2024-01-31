نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية بعتذرلك.. أحمد سعد يحتل المركز الخامس في تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل الفنان أحمد سعد، المركز الخامس، ضمن قائمة المحتوى الرائج، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بأحدث أعماله الغنائية،"بعتذرلك"، بعد إسبوع من طرحها على قناته الرسمية في التطبيق.





وحققت أغنية بعتذرلك لـ أحمد سعد نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وحصدت مشاهدات عاليه حيث اقتربت من المليون مشاهدة.





صناع أغنية بعتذرلك





و أغنية “بعتذرلك” من كلمات الشاعر الغنائي محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.





كلمات أغنية بعتذرلك



وتقول كلمات الأغنية: بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعاملهوالمجاملة والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعاتماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كامبحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح =للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خاليوإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قدالعياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليانخدوش وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومشحويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإنيعادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإنيبسمح للخناق إنه يتحكم كتير





آخر أعمال أحمد سعد





قدم أحمد سعد مؤخرًا أغنيتين كجزء من إعلانات أفلام موسم رأس السنة لعام 2024.

الأغنية الأولى بعنوان "كده لأ" من فيلم "أبو نسب" الذي يقوم ببطولته محمد إمام، الكلمات من تأليف منة عدلي القيعي، والألحان من صنعإيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى من إبداع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، بينما قام بالميكس والماستر هاني محروس.





كما أطلق أحمد سعد بالتعاون مع بهاء سلطان أغنية "كله فالصو"، التي تُعتبر الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"، بطولة الفنانه إسعاديونس.











