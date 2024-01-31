نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الجندي: 'القرآن الكريم وصف اليهود وتزيفهم الحقائق بدقة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الكذب وتزييف الحقائق، من طباع بني إسرائيل، لافتا إلى أن هذا ما وصفهم به القرآن الكريم.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إلى أن اليهود طول الوقت يروجون أنهم مظلمين وضحايا رغم انهم قتلة أطفال ونساء ومسنين، واعداء الحضارة، لافتا إلى أنهم متربين على الغدر والخيانة ويتقوا بالكذب والظلال، ومتشربين بهذا عبر تاريخهم وهذا ما قاله القرآن الكريم، في قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

وحول قصة بقرة بني إسرائيل، أوضح أن الله سبحانه وتعالى آمرهم بأن يذبحوا بقرة دون أن يحدد نوع معين، إلا أن اليهود ظلوا يسألون ويستفسرون كثيرًا حتى عجزوا عن ذلك.

ولفت إلى أن الدين الإسلامي وسطي بسيط، إلا أن هناك بعض الدعاة المتشددين يظلون يحرمون كل شيء ويجعلون الناس تنفر من الدين.