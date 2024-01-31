أغنية "معلش" لـ تامر حسني وزاب ثروت تتخطى 7 مليون مشاهدة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان تامر حسني ومطرب الراب زاب ثروت نجاحًا كبيرًا، بدويتو "معلش"، الذي طرحوه منذ 7 أيام، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





واحتلت أغنية معلش المركز السادس، في قائمة المحتوى الأكثر رواجًا وبحثًا واستماعًا على التطبيق، حيث تخطت الـ 7 مليون مشاهدة على يوتيوب.





تفاصيل الأغنية

أغنية "معلش" من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع مُعاذ، وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي، ووجه تامر حسني رسالةأسفل الفيديو على “يوتيوب” قائلًا: "ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبتعرفش تتكلم مع حد ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيهدلوقتي ممكن يذلك أو يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله أو يجاملك عشان ما يجرحكش لإنه بيحبك بجد بس احيانا هتبقى عايز تعرفالحقيقه من غير مجامله ولا عواقب سلبيه بعد كده من حد يسمعك ميقاطعكش مهما اتكلمت سنين هيسمعك مش هيجاملك مش هيقلب عليك،،الحد ده انا عبرت عنه في الكليب واكيد كل حد فينا ليه الشخص اللي بتكتمل فيه الصفات دي. ياترى اللي هيسمع الاغنيه مين هييجي فيباله ؟".





كلمات أغنية "معلش"

"ولا عمرك اشتكيتي رغيي ولا مني بتصدعي 2x شكرًا تعبتك معايا تصبحي على خير يا مرايا معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش أتجرحوأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد ولا أقولك كويس أنه سابكأعرف قيمة غيابك العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة آه معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية تقلتعليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمراية ديا والمراية ديا افضفض ليها وتسمعنيتسمعني مفيش مكان في الكون يساعني يساعني كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني كله باعني".





آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة “موحشتكيش”، التي طرحها مؤخرًا ضمن ألبوم "هرمون السعادة"،بمشاركة الفنانة ثراء جبيل، حيث يصنف الكليب كفيلم قصير وتظهر خلاله الكليب أنها حبيبته.







