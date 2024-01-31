انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري.. مفاجأة رمضان 2024 في مسلسل رحيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وتأتي عودة ياسمين إلى السباق الرمضاني بعد غياب دام أربع سنوات وتواصل ياسمين التحضيرات النهائية الخاصة بدورها في العمل حالياً، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة ومسلسل رحيل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن تتعاقد شركة فينومينا للإنتاج الفني وهي الشركة المنتجة قريبًا مع باقي أبطال العمل.

وتُجسد ياسمين دور فتاة تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة، وتواجه العديد من المواقف في إطار من الدراما والتشويق، ومن المقرر أن يكون التصوير في عدة مواقع ما بين القاهرة والإسكندرية.

آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية

فيلم “أبو نسب”بطولة محمد عادل إمام والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، وتم طرحه مؤخرا في دور العرض السينمائي بـ مصر والدول العربية وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية “على”، الذي يعمل طبيب أطفال، ويقع فى حب “داليا”، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسًا على عقب، ويتورط فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

آخر أعمال ياسمين صبري الدرامية