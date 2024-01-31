"طرش".. ويجز يشرح مصطلحات مصرية لجمهوره في كندا

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث مغني الراب ويجز في حوار مع مجلة بيلبورد كندا، مع جمهوره الكندي عن المطلحات المصرية المفضلة عنده.

المطلحات المصرية المفضلة لـ ويجز

وشرح ويجز كلمة "هنسَوِش"، التي تعني "سنأكل سوشي"، ثم شرح معنى "طرش" التي تعني "قيء" وقال "الشيء الذي تصفه بالقيء يعتبر جيد جدا، الأغنية الجيدة نقول أنها "طرش" وهذا يعني أنها مذهلة"، كلمة "سيحلي"، وقال "هذه الكلمة معناها "إنه جعلني أنصهر"، ولكن شرحها هو أنني كنت جماد وأصبحت سائلا لأنك أذبتني، وهذا يعني أنك علمت شيئا عني ونشرته مع الجميع".

أحدث أعمال ويجز

ومن ناحية اخري، كانت آخر أغنية لـ ويجز هي "حلوة منك" لفيلم "فوي! فوي! فوي!" الذي يعرض في بعض السينمات حاليا، وهو من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي ومن إخراج وتأليف عمر هلال، وايضا انتهى من جولته الغنائية في أمريكا الشمالية والتي تضمنت حفلات في تورونتو، مونتريال، نيو يورك، واشنطن، فلوريدا، هيوستون، لوس أنجلوس.

كلمات اغنية "حلوة منك"

ليلي، ليلي، ليلي، ليلي ليل

ليلي، ليلي، ليلي، ليلي ليل

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

يا ريت تهزيقي يقل منك

ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

يا ريت تهزيقي يقل منك

ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده

كان في وخلاص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفعها موس تحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

ما تأخرنيش أنا تقبضني (خالص)

ما تقبضنيش تبات في بطني

أعمل فيها ما شوفتكش

‫‫ألعبها خرسة ألعبها multi

كتيبة جاهزة على رنة

يحضر أقلب الحفلة درنة

عيني أصونها مش زايغة

حافظین أصولها وبنريح

عندكم الضربة بتجلي عندنا الضربة بتشيع

عندكم الركبة بتزيق عندنا الرُزم جيب له أرنب

قلنا المدينة مش هتسعنا

قلنا المدينة مش هتسعنا

قلنا المدينة مش هتسعنا

لوينا بوزهم لوُوا دراعنا

مش رجولة ومش هتسعنا‏

مش رجولة ومش هتسعنا‏

‏مش صالحنا ومش تبعنا

‏مش صالحنا ومش تبعنا

كان في وخلاص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفعها موس تحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش فاضي أواجهّم بعلمهم

الضربة بتنتشر باراشوت

‫‫بتلعب الصوت على كذا chord

على كذا، كذا، كذا، كذا، كذا

مش فاضي أواجهّم بعلمهم

الضربة بتنتشر باراشوت

chord على كذا

على كذا، كذا، كذا، كذا، كذا

جروح غويطة وإصابات

شباب حويطة مش عصابات

شباب ملمة بالمناطق ع السليم بنعاملوا الخلق

نادر أما يكرهنا حد وارد قوي يكرهنا كلب

وارد قوي يكرهنا قط جامد أوي أجري الفار

أستاذها في أقوم بتلاميذها

عارفین خباياها ودهاليزها

أنا وشي في كل براوزها

بتشفنا عيال تشفك

مش بتوقف ع الحقيرة فلوهات خطيرة

مبصر بالبصيرة مش بالبصر

بابا بالطريقة كله بالطريقة

إبن السوق يبيع أكثر مين هيوقفني؟

بعمل، بعمل الدخلة كله يسقف لي

كله يمحلس لي كله يتلزق لي

أنا مش متابع على رزقي

بجري، بجري، بجري، بجري، بجري، بجري

أنا مش متابع على رزقي

بجري، بجري، بجري، بجري، بجري، بجري

آه، حوارتجية وخطيفة

وشي قال له ده في جريمة

نزلني فتش الكبينة الحمد لله صحيفة نظيفة

أنا ماشي بالدعاء أنا ماشي بالستر

أنا ماشي بالبشلة وراكن الفرد

جوز شيشات أنا لاعب النرد

لاعب الزهر أنا لاعب النرد

حمايتك نامت بوس الخاتم

الناقص بس يهين الخادم

ما حدش حاسس بالشقيان يا با

ما حدش حاسس بالغلبان يا با

ما حدش حاسس بالتعبان يا با

ما حدش حاسس بالشقيان يا با

ما حدش حاسس بالقرفان يا با

ما حدش حاسس بالطهقان يا با

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

يا ريت تهزيقي يقل منك

ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده

كان في وخلاص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفعها موس تحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

أنا بلاعبه (أنا بلاعبه)

أنا بلاعبه (أنا بلاعبه)

أنا بلاعبه (أنا بلاعب، لاعب، لاعب، لاعبه)

أنا بلاعبه

اخر اعمال ويجز

وكان اخر اعمال ويجز هو أغنية الدنيا إيه، والذي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعد هذه الأغنية هي عودة ويجز لأغاني الراب مرة أخرى، بعد أن قدم العديد من أغاني البوب، الاغنيه من كلمات وموسيقى ويجز، ومستر نادر سليمان.

