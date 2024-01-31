بعد تصدره التريند..تعرف على أكثر تصريح ندم عليه عادل الفار

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان عادل الفار، التريند على محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك فور استضافته مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس” المذاع على قناة الحياة.



تحدث الفنان عادل الفار في تصريحات تليفزيونية عن أكثر تصريح ندم عليه وقال: "صرحت أنني أشرب حشيش وهذا ليس حقيقي، وقولت هذا في برنامج أنني أدخن حتى أقوم بعمل دماغ لي، وناس كثيرة غضبت مني بعد هذا التصريح، ويمكن هذا أكتر تصريح ندمت عليه.



وتابع عادل الفار: عملت مع نجوم كتيرأبرزهم، نادية الجندي، وعن أكثر الفنانين الذي يسأله عليه خلال مرضه، قائًلا: خالد عجاج سأل علّي كثيرًا، وهو فنان محترم والفترة السابقة كنت أشعر بالتعب وأعطى ظرف لي به مال، وأنا ورامز جلال كنا اصدقاذ قبل شهرته.

