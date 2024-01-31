انت الأن تتابع خبر رد فعل الجمهور على ظهور نجل جوري بكر.. أخفت وجهه وأجدد اعمالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاء رد فعل الجمهور على ظهور نجل جوري بكر بشكل صادم، حيث أنها نشرت الصورة الخاصة بها ولم تظهر أمام جميع متابعيها، وتعد من أكثر الأشياء الذي انتشرت مؤخراً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

رد فعل الجمهور على ظهور نجل جوري بكر

وانتشر رد فعل الجمهور على ظهور نجل جوري بكر وهي أخفت وجهه عن الجميع، وشاركتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام، وتابعها الجميع ووضع عليها الكثير من التعليقات المختلفة.

وجاءت على الصورة الكثير من التعليقات الخاصة بالمتابعين، ومن أهمها “قمر، الله يحميه ويحفظه، ربنا يخلهولك، عروسة باربي، ما شاء الله” وغيرها الكثير من التعليقات الأخرى التي كشفت عن جمال ابنها.

أجدد أعمال جوري بكر