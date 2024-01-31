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هنا الزاهد تكشف عن كواليس مسلسل إقامة جبرية وأحدث أعمالها

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت هنا الزاهد خلال لقائها ببرنامج كلاكيت، الذي تقدمه لينا الطهطاوي، عبر إذاعة نجوم إف إم، كواليس مسلسلها الجديد إقامة جبرية، والذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه قريبا.

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استعدادات هنا الزاهد لمسلسل إقامة جبرية

 

وقالت هنا الزاهد: عمري ما عملت دور زي اللي هقدمه في إقامة جبرية، ولما أتعرض عليا تحمست، لأنه بعيد تمامًا عن الأدوار الكوميدية التي تعود الجمهور على مشاهدتي فيها.. ذهبت لطبيب نفسي وتحدثت معه عن طبيعة الشخصية وكيف تتصرف في المواقف المختلفة، حتى أستطيع اتقانها بشكل جيد.

 

أعمال هنا الزاهد الفترة القادمة 

 

وإضافت هنا الزاهد: بحضر لفيلم جديد مع تامر حسني من المقرر عرضه في عيد الأضحى، وأنا بستمتع بالشغل معاه وهو شخص صادق وطيب ومش أناني نهائيا في شغله، وبيهتم بجميع تفاصيل العمل.

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أبطال مسلسل إقامة جبرية

 

ومسلسل إقامة جبرية، مكون من 10 حلقات، من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

 

أحدث أعمال هنا الزاهد

 

ومن ناحية اخري، انتهت الزاهد مؤخرا من تصوير فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته كل من هشام ماجد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية.

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آخر أعمال هنا الزاهد

 

والجدير بالذكر ان اخر اعمال هنا الزاهد مؤخرًا هي مسرحية كازانوفل، الذي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الذي شاركها بطولتها كل من أحمد السعدني، محمد عبدالرحمن، ميرنا جميل، سامي مغاوري، إدوارد، ليلى عز العرب، وأحمد التهامي، ودارت أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، كما عُرض لها مؤخرًا فيلم مستر إكس، تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب من بطولة أحمد فهمي، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد أنور، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف منهم عمرو يوسف، أكرم حسني، إلهام شاهين، أحمد فهيم، إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، وايضا مسلسل سيب وأنا أسيب، تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان، وشارك في العمل كل من أحمد السعدني، عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، أية سماحة.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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