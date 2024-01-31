ظافر عابدين يكشف عن كواليس فيلم 'إلى ابني'

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ظافر العابدين خلال لقائه ببرنامج تفاعلكم، الذي تقدمه سارة دندراوي، على قناة العربية، كواليس فيلم إلى ابني، والذي يبدأ عرضه في السينمات السعودية غدًا الخميس 1 فبراير، كما تحدث عن موقفه من المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

كواليس فيلم إلى ابني

وقال ظافر العابدين: أنا دائما أبحث عن أعمال تبعدني عن منطقة الراحة، والتي تحتوي على موضوعات جديدة لم تناقش من قبل، وسعيد للغاية بتقديم هذا الفيلم السعودي، واستقبال الجمهور له، لما زرت منطقة أبها في السعودية، وجدت أن طبيعتها مختلفة تمامًا عن أي منطقة أخرى، فقررت أن تكون محور أحداث فيلمي إلى ابني، وأنا مهووس بموضوعات الأسرة، لأن من خلالها نستطيع فهم المجتمع الذي نعيش فيه.

ظافر عابدين يكشف عن طريقة أتقن اللهجة السعودية

واضاف ظافر عابدين: الميزة اللي عندنا في الوطن العربي هو أنه بيجمعنا لغة واحدة مع وجود لهجات مختلفة، واستغرقنا ما يقرب من 4 أشهر في التحضيرات الخاصة بالعمل، بجانب إتقان اللهجة، حيث ساعدنا فيها شخص متخصص بها، سعيد بتواجد لاعبة التنس العالمية، أنس جابر، في العرض الخاص لفيلم إلى ابني، نحن نعتبرها وزيرة السعادة في تونس، وتجمعني علاقة صداقة قوية بها، وأنا أيضًا أحب رياضة التنس، بجانب أنني مغرم بالإخراج.

ظافر عابدين يتحدث عن مسلسل البحث عن علا 2

واختتم ظافر عابدين: روح مسلسل البحث عن علا 2 حلوة والدور مختلف وهند صبري اشتغلنا من قبل في أكثر من عمل، صعب إرضاء جميع فئات الجمهور، والفيلم مختلف عن فيلم محمود ياسين، وهو مناسب لعام 2023 لأن أحداثه معاصرة لوقتنا الحالي.

قصة فيلم إلى ابني

تدور أحداث العمل حول (فيصل) المواطن البريطانيّ من أصل سعوديّ، والذي يعيش في لندن مع ابنه (آدم) البالغ من العمر سبع سنوات، وبعد سنوات من وفاة زوجته، يقرر (فيصل) ترك عمله والعودة إلى المملكة السعودية رفقة ابنه، فتمثل العودة صدامًا بين (فيصل) ووالده الذي كان يرفض سفره بالماضي.

أبطال فيلم إلى ابني

فيلم "إلى ابني" المشروع الثاني لظافر العابدين في الإخراج، وذلك بعد فيلمه "غدوة" في عام 2021، والذي لعب كذلك بطولته وشارك في كتابته وإنتاجه من خلال شركة Double A Productions وكن عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 حيث فاز بجائزةFIPRESCI لأفضل فيلم في المسابقة الدولية، العمل من بطولة النجم ظافر العابدين، ويشاركه البطولة كل من الفنانين السعوديين إبراهيم الحساوي، سمر شيشة، إيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي، بالإضافة إلى الممثل الأردني آدم أبو سخا، والممثلة البريطانية إميليا فوكس، والنجم الصاعد اللبناني السعودي المولد آدم زهر، ومن إنتاج O3 Medya وDouble A Productions