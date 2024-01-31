نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة أفلام فبراير المقبل في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتنافس الافلام الفترة الحالية في السينمات، تستعد دور العرض السينمائية يوم 7 فبراير المقبل لاستقبال أفلام: درويلة بطولة عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني، السيستم بطولة أحمد الفيشاوي، فيلم التجربة المكسيكية، لتنضم إلى قائمة الأفلام المنافسة على شباك التذاكر.

فيلم درويلة

تدور أحداث فيلم درويلة فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية، الفيلم يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم وهم النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

بوسترات فيلم درويلة

وطرح صناع فيلم "درويلة" عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة البوستر الرسمى للفيلم بالإضافة إلى البوسترات الفردية الدعائية لنجومه، وظهر فى البوستر الرسمي للفيلم الأبطال الرئيسيون له وعلى رأسهم النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا ومسلم وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحى

فيلم التجربة المكسيكية

وينطلق عرض فيلم التجربة المكسيكية لـ عمرو عبدالجليل اليوم، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد عمرو عبدالجليل شخصية مصارع معتزل، ويسافر أبطال العمل في بعثة إلى المكسيك، وهناك يتعرضون لعدد من المغامرات، ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو عبدالجليل كل من بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود حافظ، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي، ومن إنتاج آلاء لاشين، وعمر عبدالخالق.

فيلم السيستم

وتدور أحداث فيلم السيستم في إطار رومانسي كوميدي، من بطولة أحمد الفيشاوي، الذى يعاني خلال الأحداث من عقدة تجاه السيدات الجميلات، ويشاركه البطولة عدد من النجوم منهم نسرين طافش، بسنت شوقي، ميس حمدان، وأحمد فهيم، ومن تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.

