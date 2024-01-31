نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد كامل يطرح برومو أغنية “من سكات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد كامل البرومو الرسمي لأغنية الجديدة "من سكات"، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق أحمد كامل على البرومو قائلا: "كان في حلول كتير غير نمشي من سكات".





موعد طرح أغنية من سكات





أعلن الفنان أحمد كامل عن موعد طرح أحدث أغانيه من سكات، غدًا الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب.





ونشر أحمد كامل عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بوستر الأغنية، وعلق: من سكات.. بكرا الساعة 5.





آخر أعمال أحمد كامل

وطرح الفنان أحمد كامل مؤخرًا أغنية بعد الكلام وهي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى خالد عصام.





كلمات أغنية "بعد الكلام"





وخليني ف حساباتك ولو ممكن ماتكرهينيش

ساعات في حاجات بنخسرها عشان عايزين نسيبها تعيش

حطي نفسك يوم مكاني غمي عينك وإمشي ورا قلبك وشوفي ليه بعاني

ماللي بايع وإللي واخد روحي مني وقلبه راجع

عايز ياخد حته تاني حطي نفسك يوم مكاني وإبقي قولي

بعد الكلام إللي آخره سلام في إيه فاضلي مش باقي غير سهران يا ليل وإنتي في ضلي

أنا بشكي لحالي معرفش مالي وإللي واصلي

إنك مشيتي وخلاص نسيتي وأنا وحدي باقي

شوفي من عينيا دنيا غير إللي بتدور في بالك

حطي نفسك يوم مكاني وإبقي شاوري فين أمانك

قولي إزاي لقيتي حالك من بعد ما قفلتي بابك

حطي نفسك يوم مكاني وإبقي شاوري من مكانك





أنا بشكي لحالي معرفش مالي وإللي واصلي

إنك مشيتي وخلاص نسيتي وأنا وحدي باقي

بعدك لسه ماشي بحكي عنك الكلام مفرقش

سايق العناد على البعاد وليل نهار مبنمش

لسه في الكلام بقول هطول

أنا لا ناسيكي ولا مشغول

يا تلاقيلي سكه تكوني فيها يا تلاقيلي حلول

بعد الكلام إللي آخره سلام في إيه فاضلي مش باقي غير سهران يا ليل وإنتي في ضلي

أنا بشكي لحالي معرفش مالي وإللي واصلي

إنك مشيتي وخلاص نسيتي وأنا وحدي باقي



